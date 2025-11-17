На раскопках на месте старого зоопарка найдено первое надгробие

В музее Архиерейского квартала рассказали, что могила принадлежит архиерейскому секретарю Дмитрию Оисповичу Попову, который родился в семье священнослужителя. Он руководил канцелярией главы Пермской епархии, служил при двух пермских архиереях: епископах Владимире (Никольском) и Петре (Лосеве), а также участвовал в деятельности Пермского Епархиального комитета Православного миссионерского общества. Умер в возрасте 32 лет от чахотки.

Напомним, на месте старого зоопарка будут развивать проект «Архиерейский квартал», в который входят также здание Спасо-Преображенского собора и благоустройство территории рядом с ним, восстановление самих архиерейских домов, а также создание Яблоневого сада.