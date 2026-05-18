Реставрации

Археологи обнаружили могилу, которая предположительно принадлежит профессору Александру Генкелю

В Перми на месте старого зоопарка на улице Монастырская продолжаются археологические исследования, которые проводят в рамках благоустройства Архиерейского квартала.

Во время поисков мест захоронений нескольких священномучеников времен Гражданской войны, которые идут по просьбе Пермской епархии РПЦ, была обнаружена могила пермского ученого. Как предполагают археологи, захоронение может принадлежать основателю Ботанического сада ПГНИУ, профессору Александру Генкелю. Его похоронили на территории у Спасо-Преображенского собора в 1927 году. 

«Ученые сопоставили старые фотографии с тем, что они обнаружили, и по старому одеянию, что это наш знаменитый земляк», — поделился в социальных сетях глава Пермского края Дмитрий Махонин. Планируется создать комиссию с представителями экспертного сообщества, чтобы определить, как действовать дальше.

Ранее на месте старого зоопарка на Монастырской во время археологических работ была найдена северная граница кладбища.

