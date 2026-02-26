Реставрация бывшего здания спиртоочистительного завода прошла историко-культурную экспертизу

Здание ждет большой объем работ: от ремонта столбов и перекрытий до замены оконных и дверных заполнений. Утраченные декоративные элементы будут восстанавливать, устраивать металлическую лестницу и переносить с фасадов части инженерных коммуникаций. Здание перекрасят в кирпичный цвет, каким было исторически, а также приспособят под современное использование.

В здании на улице Окулова с 1889 года работал спирто-ректификационный завод купца Ивана Суслина. В производственном корпусе в 1930-м был размещен хлебозавод №1 (в те годы он звался хлебозаводом им. 8 Марта Пермско-Мотовилихинского ЦРК). За время существования здание подвергалось многочисленным перестройкам.