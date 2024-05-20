Зданию завода на Окулова вернут исторический цвет

Здание на Окулова, 73а, в котором находились спиртоочистительный завод и хлебозавод, будут реставрировать. Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия.
Специалисты обследовали здание. В итоге состояние фундамента было признано ограниченно-работоспособным, крылец, окон и дверей – неудовлетворительным, стеновых ограждений – аварийным. Во время реставрации перенесут инженерные коммуникации, с фасадов здания уберут кондиционеры, отремонтируют стены, кровлю и цоколь, восстановят кладку и заделают трещины.
Также планируется разобрать пристройку более позднего периода и благоустроить прилегающую территорию. Зданию на Окулова, 73а вернут исторический цвет – кирпичный. Цоколь отделают плитами натурального камня серого цвета.
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