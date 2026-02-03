В столетнем амбаре-дровянике собираются открыть выставочное пространство

Работы коснутся восстановления высокой кровли амбара, его пола и потолка по сохранившимся элементам. Аутентичную конструкцию собираются дополнить раскосами для усиления высокой кровли от ветровой нагрузки, а утраченные ворота и дверь воссоздать по историческим аналогам. Как сообщают авторы проекта «Консервация», проект также предполагает отмостку вокруг постройки и остекление маленьких окон. Для проведения реставрации уникального амбара все еще продолжают сбор средств.

В отреставрированном амбаре собираются разместить выставочное пространство Чердынского музея. Сейчас строение находится в Чердыни в разобранном виде: его детали обработали специальным антисептическим раствором и сложили под навес для проветривания.

