В столетнем амбаре-дровянике собираются открыть выставочное пространство

Завершен проект реставрации Вильгортского амбара — его назвали единственным в своем роде строением для хранения дров, сохранившимся в Верхнекамье в своем изначальном виде. По оценкам историков, его возраст больше ста лет.

Проект «Консервация»/Telegram

Работы коснутся восстановления высокой кровли амбара, его пола и потолка по сохранившимся элементам. Аутентичную конструкцию собираются дополнить раскосами для усиления высокой кровли от ветровой нагрузки, а утраченные ворота и дверь воссоздать по историческим аналогам. Как сообщают авторы проекта «Консервация», проект также предполагает отмостку вокруг постройки и остекление маленьких окон. Для проведения реставрации уникального амбара все еще продолжают сбор средств.

В отреставрированном амбаре собираются разместить выставочное пространство Чердынского музея. Сейчас строение находится в Чердыни в разобранном виде: его детали обработали специальным антисептическим раствором и сложили под навес для проветривания.

Информационный обзор редакции.

