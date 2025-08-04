Уникальный амбар-дровяник со столетней историей пытаются спасти на севере Прикамья

На севере Пермского края пытаются спасти 100-летнюю деревянную постройку — старый дровяник при церкви Святой Живоначальной Троицы в селе Вильгорт. Архитекторы оценили его состояние как аварийное, зданию нужна реконструкция.
Деревянное строение датируется 1900-1910 годами. «Это единственный в своем роде амбар для хранения дров, сохранившийся в Верхнекамье в своем изначальном виде», — рассказали авторы проекта Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) «Консервация». Они начали сбор средств на разработку проекта восстановления амбара.
Постройка уникальна еще и тем, что дровяники не характерны для церквей XIX века, тогда использовали воздушное отопление. В Вильгортской церкви оно устроено иначе. «Применялись 2 калорифера (пневматическая печь) и требовалось большое количество дров, в связи с чем был построен дровяник. Необходимость такая возникла после перестройки храма на рубеже веков», — рассказали археологи «Консервации».
Недавно мы рассказывали о том, что общественники просят организовать археологические раскопки в Архиерейском квартале и поднять фрагменты сохранившихся надгробий.
Информационный обзор редакции.
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