В разрушающемся Доходном доме Кувшинского проведут проверку инженерных систем

Здание построено в XIX веке по проекту архитектора Александра Турчевича. Доходный дом Кувшинского собирались привести в порядок к 300-летию Перми, но работы так и не начались. Ранее появилась информация, что вопрос о реставрации объекта культурного наследия собираются рассмотреть после комплексного обследования и получения экспертного заключения.

В здании нужно провести обмерные работы и комплексное техническое обследование инженерных систем и строительных конструкций объекта. Подрядчик должен будет определить параметры обнаруженных дефектов, нынешнее состояние и функциональность инженерных систем, а также оценить их пригодность к дальнейшей эксплуатации. В его задачи входит и разработка мероприятий и рекомендаций для устранения дефектов. На эти цели выделят 2,2 млн рублей.