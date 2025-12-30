Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В разрушающемся Доходном доме Кувшинского проведут проверку инженерных систем

Старинный дом, известный как Доходный дом Кувшинского, собираются обследовать. На госзакупках появилась закупка на проведение обмерных работ и технической проверки инженерных систем и конструкций здания на улице Петропавловская, 30 (пересечение с улицей Газеты «Звезда»).

Здание построено в XIX веке по проекту архитектора Александра Турчевича. Доходный дом Кувшинского собирались привести в порядок к 300-летию Перми, но работы так и не начались. Ранее появилась информация, что вопрос о реставрации объекта культурного наследия собираются рассмотреть после комплексного обследования и получения экспертного заключения.

В здании нужно провести обмерные работы и комплексное техническое обследование инженерных систем и строительных конструкций объекта. Подрядчик должен будет определить параметры обнаруженных дефектов, нынешнее состояние и функциональность инженерных систем, а также оценить их пригодность к дальнейшей эксплуатации. В его задачи входит и разработка мероприятий и рекомендаций для устранения дефектов. На эти цели выделят 2,2 млн рублей.

