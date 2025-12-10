Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Вопрос о реставрации Доходного дома Кувшинского собираются рассмотреть после комплексного обследования

Разрушающееся трехэтажное здание на пересечении улиц Петропавловская и Газеты «Звезда», известное как Доходный дом Кувшинского, собираются отреставрировать. Но этот вопрос намерены рассмотреть после комплексного обследования и получения экспертного заключения, сообщает издание «Текст» со ссылкой на пресс-службе Пермского медуниверситета.

Яндекс. Карты

Здание, построенное в XIX веке, по проекту архитектора Александра Турчевича, является объектом культурного наследия регионального значения. Оно находится в собственности Российской Федерации и оперативном управлении ПГМУ.

Доходный дом Кувшинского собирались реставрировать к 300-летию Перми, но работы так и не начались. Инспекция по охране памятников подала иск об изъятии из собственности Российской Федерации старинного здания из-за его плохого состояния и отсутствия работ по реставрации. «Вопрос дальнейшей судьбы здания находится на рассмотрении арбитражного суда. ПГМУ привлечен в качестве третьего лица. Мы намерены следовать итоговому решению соответствующих органов власти и уполномоченных организаций, принимая во внимание всю полноту юридического статуса нашего имущества и взаимоотношений с владельцами», — цитирует пресс-службу ПГМУ издание «Текст».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: