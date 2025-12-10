Вопрос о реставрации Доходного дома Кувшинского собираются рассмотреть после комплексного обследования

Здание, построенное в XIX веке, по проекту архитектора Александра Турчевича, является объектом культурного наследия регионального значения. Оно находится в собственности Российской Федерации и оперативном управлении ПГМУ.

Доходный дом Кувшинского собирались реставрировать к 300-летию Перми, но работы так и не начались. Инспекция по охране памятников подала иск об изъятии из собственности Российской Федерации старинного здания из-за его плохого состояния и отсутствия работ по реставрации. «Вопрос дальнейшей судьбы здания находится на рассмотрении арбитражного суда. ПГМУ привлечен в качестве третьего лица. Мы намерены следовать итоговому решению соответствующих органов власти и уполномоченных организаций, принимая во внимание всю полноту юридического статуса нашего имущества и взаимоотношений с владельцами», — цитирует пресс-службу ПГМУ издание «Текст».