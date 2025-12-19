Подготовительные работы по реставрации сгоревшего корпуса педуниверситета собираются начать в 2026 году

В 2026 году должны начаться подготовительные работы по реставрации бывшего корпуса иностранных языков ПГГПУ. Значительная часть здания, построенного в XIX веке, пострадала в результате пожара в 2012 году.
Проектная документация готова. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу университета, здание включено в перечень объектов капитального строительства, входящий в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации «Строительство». «Ориентируясь на сроки планового финансирования, все работы будут завершены не ранее 2028 года», — объяснили в ПГГПУ.
Из-за сильного износа строительные элементы и инженерные коммуникации здания предложили демонтировать, а затем воспроизвести, сохранив исторический вид. В рамках реставрации планируется также создать парковую зону, где установят бюст архитектора Ивана Свиязева, автора проекта «Училища детей канцелярских служителей».
