Подготовительные работы по реставрации сгоревшего корпуса педуниверситета собираются начать в 2026 году

Проектная документация готова. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу университета, здание включено в перечень объектов капитального строительства, входящий в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации «Строительство». «Ориентируясь на сроки планового финансирования, все работы будут завершены не ранее 2028 года», — объяснили в ПГГПУ.

Из-за сильного износа строительные элементы и инженерные коммуникации здания предложили демонтировать, а затем воспроизвести, сохранив исторический вид. В рамках реставрации планируется также создать парковую зону, где установят бюст архитектора Ивана Свиязева, автора проекта «Училища детей канцелярских служителей».