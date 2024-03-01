18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Сгоревший корпус педуниверситета отреставрируют

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Здание корпуса пермского педагогического университета, в котором был пожар, отреставрируют.

Часть архитектурного комплекса – флигель «А» и ограду с воротами – уже привели в порядок. Об этом сообщили в инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. На очереди  – ремонт флигеля «Б» и реставрация главного корпуса. В нем до пожара 2012 года находился факультет иностранных языков ПГГПУ.

Точные сроки реставрационных работ станут известны после того, как будет получено положительное заключение госэкспертизы РФ.

Деревянное здание с двумя флигелями находится на Сибирской, 26а. Оно было построено в 1828 году и является объектом культурного наследия «Училище детей канцелярских служащих.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: