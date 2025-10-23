Старое здание конюшни на территории бывшего зоопарка собираются сохранить

Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края разработала техническое задание по его реставрации. Как сообщает телеграм-канал «Пермь. Все реально!», здание конюшни будет окружено садом для прогулок.

Напомним, на территории бывшего пермского зоопарка появится общественное пространство «Архиерейский квартал». Оно будет состоять из связанных друг с другом проектов: Яблоневого сада, восстановленных архиерейских домов и благоустроенной территории у Спасо-Преображенского собора.