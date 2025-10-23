Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Реставрации

В здании Благородного собрания обнаружили фреску с образами Красной и Белой армий

Во время реконструкции внутри здания Благородного собрания на улице Сибирская строители обнаружили артефакты советской эпохи.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Как сообщает портал v-kurse.ru, строители во время демонтажа в здании обнаружили фреску с образами Красной и Белой армий, а также с идущими строем людьми. Вторая находка — стена, обклеенная письмами военных лет.

Напомним, ремонт внутри здания Благородного собрания начался в июне 2025 года. Объем работ большой: от переустройства наружных сетей до установки видеонаблюдения. Закончить реконструкцию должны к декабрю 2026 года.

