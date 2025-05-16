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Реставрации

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Ремонт внутри здания Благородного собрания оценили в 307 миллионов рублей

Здание Благородного собрания в Перми ждет реконструкция, которая включает ремонт и приспособление под современное использование. Работы планируют начать в середине июня 2025 года.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В техническом задании на сайте госзакупок указано, что в здании, которое является объектом культурного наследия, нужно будет переустроить наружные сети теплоснабжения, провести ремонтные работы и установить систему видеонаблюдения. На эти цели из бюджета готовы выделить 307 млн рублей. Ремонт должен быть готов в декабре 2026 года.

Дом Благородного собрания на улице Сибирская считается памятником архитектуры и градостроительства русского классицизма XIX века. Было построено в 1830-х годов. Это был первый клуб губернского города, где регулярно проводились балы и музыкальные вечера. Сейчас в старинном здании располагается Культурный центр МВД по Пермскому краю.

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