У здания Пушкинской бани появится архитектурная подсветка: показываем, как оно будет выглядеть

Здание на улице Газеты Звезда было спроектировано в стиле советского модернизма в 1980-е годы пермским архитектором Менделем Футликом. У Пушкинской бани появится архитектурно-художественная подсветка. Проект реновации предполагает, что облик изначального здания сохранится полностью. Модернистские элементы подчеркнут материалами: после утепления фасады отделают штукатуркой с рустовкой, близкой по фактуру к бетону, а для цоколя используют сибирский гранит.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что сейчас инвестор подготовил документы для прохождения экспертизы проектно-сметной документации.