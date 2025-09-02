Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

У здания Пушкинской бани появится архитектурная подсветка: показываем, как оно будет выглядеть

Согласован архитектурно-градостроительный облик Пушкинской бани. Здание ждет реновация, после которой появятся парильные отделения, хамам, точки общепита.

Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми

Здание на улице Газеты Звезда было спроектировано в стиле советского модернизма в 1980-е годы пермским архитектором Менделем Футликом. У Пушкинской бани появится архитектурно-художественная подсветка. Проект реновации предполагает, что облик изначального здания сохранится полностью. Модернистские элементы подчеркнут материалами: после утепления фасады отделают штукатуркой с рустовкой, близкой по фактуру к бетону, а для цоколя используют сибирский гранит.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что сейчас инвестор подготовил документы для прохождения экспертизы проектно-сметной документации.

