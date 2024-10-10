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Урбанистика

Известно, кто займется реконструкцией Пушкинской бани

Пресс-служба администрации Перми

Власти Перми окончательно определились с компанией, которая займется реконструкцией Пушкинской бани. Как рассказали в пресс-службе администрации города, соглашение о муниципально-частном партнерстве заключат с ООО «Прерогатива». Они и были инициатором реконструкции бани.

Инвестор должен будет не только восстановить внешний облик здания и функционирование бани, но и предусмотреть в ней дополнительные сервисы.

В здании после реконструкции появятся парильные отделения, хамам, точки общепита и прочие бытовые услуги. Посещать обновленную Пушкинскую баню одновременно смогут 180 человек.

Ранее мы рассказывали о том, что на реконструкцию Пушкинской бани могут потратить около 307 млн рублей. Ее могут открыть к 2027 году, для этого инвестору нужно подписать с пермскими властями договор.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.

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