Показываем, как расписывают стены Пермского хореографического училища

Сейчас в помещениях хореографического училища идут отделочные работы. Как рассказал советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов, художники расписывают стены: среди изображений известные городские здания и балерины.

Работы в хореографическом училище должны закончить осенью 2025 года. На его реконструкцию выделяли около 90 млн рублей.