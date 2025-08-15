Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Показываем, как расписывают стены Пермского хореографического училища

Продолжается реконструкция здания Пермского хореографического училища на улице Петропавловская. Оно является объектом культурного наследия регионального значения — «Старый корпус женского епархиального училища», в котором учились балерины Н.В. Меновщикова и Н.В. Павлова.

Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram
Павел Черепанов/Telegram

Сейчас в помещениях хореографического училища идут отделочные работы. Как рассказал советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов, художники расписывают стены: среди изображений известные городские здания и балерины.

Работы в хореографическом училище должны закончить осенью 2025 года. На его реконструкцию выделяли около 90 млн рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: