Показываем, как расписывают стены Пермского хореографического училища

Продолжается реконструкция здания Пермского хореографического училища на улице Петропавловская. Оно является объектом культурного наследия регионального значения — «Старый корпус женского епархиального училища», в котором учились балерины Н.В. Меновщикова и Н.В. Павлова.
Сейчас в помещениях хореографического училища идут отделочные работы. Как рассказал советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов, художники расписывают стены: среди изображений известные городские здания и балерины.
Работы в хореографическом училище должны закончить осенью 2025 года. На его реконструкцию выделяли около 90 млн рублей.
