Появились фотографии с реконструкции хореографического училища

В здании, построенном в XIX веке, заменили все инженерные сети и установили центральную систему кондиционирования зала. По словам советника губернатора Пермского края по вопросам строительства Павла Черепанова, рабочие сделали новую систему вентиляции, которой не было почти 20 лет.

Сейчас в хореографическом училище проходят отделочные работы. Их планируют закончить осенью 2025 года.