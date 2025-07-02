Появились фотографии с реконструкции хореографического училища

В Перми продолжаются работы по реконструкции здания хореографического училища на Петропавловской, 18. Здание — объект культурного наследия регионального значения, известный как «Старый корпус женского епархиального училища», в котором учились балерины Н.В. Меновщикова и Н.В. Павлова.
В здании, построенном в XIX веке, заменили все инженерные сети и установили центральную систему кондиционирования зала. По словам советника губернатора Пермского края по вопросам строительства Павла Черепанова, рабочие сделали новую систему вентиляции, которой не было почти 20 лет.
Сейчас в хореографическом училище проходят отделочные работы. Их планируют закончить осенью 2025 года.
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