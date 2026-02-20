Рядом с ТЮЗом собираются построить жилой комплекс бизнес-класса

В Перми рядом с ТЮЗом планируют построить жилой комплекс бизнес-класса. Участок на улице Екатерининская купила девелоперская компания, входящая в холдинг «Город мечты».
Известно, что это будет жилой комплекс бизнес-класса высотой 6-8 этажей. Его строительство планируют начать осенью, а завершить через три года. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», сейчас девелопер работает над названием и концепцией жилого комплекса. Планируется, что большинство квартир будут иметь площадь 50-100 м2, но также появятся варианты большего размера и двухуровневое жилье с террасами.
Недавно мы рассказывали о том, что в Перми выдано разрешение на строительство жилого комплекса у сквера Достоевского.
