Рядом с ТЮЗом собираются построить жилой комплекс бизнес-класса

Известно, что это будет жилой комплекс бизнес-класса высотой 6-8 этажей. Его строительство планируют начать осенью, а завершить через три года. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», сейчас девелопер работает над названием и концепцией жилого комплекса. Планируется, что большинство квартир будут иметь площадь 50-100 м2, но также появятся варианты большего размера и двухуровневое жилье с террасами.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми выдано разрешение на строительство жилого комплекса у сквера Достоевского.

Информационный обзор редакции.