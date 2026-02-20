Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Рядом с ТЮЗом собираются построить жилой комплекс бизнес-класса

В Перми рядом с ТЮЗом планируют построить жилой комплекс бизнес-класса. Участок на улице Екатерининская купила девелоперская компания, входящая в холдинг «Город мечты».

СГ «Ракета»

Известно, что это будет жилой комплекс бизнес-класса высотой 6-8 этажей. Его строительство планируют начать осенью, а завершить через три года. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», сейчас девелопер работает над названием и концепцией жилого комплекса. Планируется, что большинство квартир будут иметь площадь 50-100 м2, но также появятся варианты большего размера и двухуровневое жилье с террасами.

Недавно мы рассказывали о том, что в Перми выдано разрешение на строительство жилого комплекса у сквера Достоевского.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: