Выдано разрешение на строительство дома у сквера Достоевского

Строительством планирует заниматься стройгруппа «Дипломат». По данным «Нового компаньона», это будет семиэтажный клубный дом на 49 квартир со спортивной и детской площадками. В нем разместят два паркинга, один из них — гостевой. Сдать жилой дом готовятся во втором квартале 2028 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в микрорайоне Разгуляй, на улице Максима Горького, построят дом с апартаментами и магазинами.

