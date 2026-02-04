Выдано разрешение на строительство дома у сквера Достоевского

В Перми выдано разрешение на строительство жилого дома в микрорайоне Разгуляй. Его начнут возводить в первом квартале 2026 года на улице Достоевского, рядом с одноименным сквером.
Строительством планирует заниматься стройгруппа «Дипломат». По данным «Нового компаньона», это будет семиэтажный клубный дом на 49 квартир со спортивной и детской площадками. В нем разместят два паркинга, один из них — гостевой. Сдать жилой дом готовятся во втором квартале 2028 года.
Ранее мы рассказывали о том, что в микрорайоне Разгуляй, на улице Максима Горького, построят дом с апартаментами и магазинами.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)