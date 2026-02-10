Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Недвижимость

Недалеко от пермского зоопарка собираются построить жилой комплекс

Новый жилой комплекс комфорт-класса собираются построить в районе нового пермского зоопарка. Пермский застройщик получил разрешение на строительство домов на улице Космонавта Леонова.

Известно, что новый жилой комплекс в Перми будет высотой в 11 этажей, в нем собираются разместить более 400 квартир. На территории ЖК планируют обустроить детскую и спортивную площадки, а также две парковки: для жильцов и гостей. Сдать дом в эксплуатацию собираются в 2028 году.

Недавно мы рассказывали о том, что выдано разрешение на строительство дома у сквера Достоевского.

Информационный обзор редакции.

