Недалеко от пермского зоопарка собираются построить жилой комплекс

Известно, что новый жилой комплекс в Перми будет высотой в 11 этажей, в нем собираются разместить более 400 квартир. На территории ЖК планируют обустроить детскую и спортивную площадки, а также две парковки: для жильцов и гостей. Сдать дом в эксплуатацию собираются в 2028 году.

Недавно мы рассказывали о том, что выдано разрешение на строительство дома у сквера Достоевского.

