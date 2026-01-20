Названа стоимость квадратного метра в новостройках в январе

По данным сервиса аналитики для девелоперов «Объектив.РФ», средняя стоимость квадратного метра в студии в Перми составляет 189 тыс. рублей, в «однушке» — 170 тыс. рублей, в «двушке» — 167 тыс. рублей. Цена квадратного метра в трехкомнатной квартире примерно 162 тыс. рублей, в четырехкомнатной и больше — 248 тыс. рублей.

«На начало 2026 года пермские застройщики пересматривают свои прайсы в сторону увеличения. Частично сократилось количество акционных квартир. Имеются единичные примеры уменьшения размера агентского вознаграждения. Наиболее вероятный сценарий — это продолжение увеличения цен на первичном рынке. Тем более, что надежды рынка сейчас связаны со снижением ключевой ставки и увеличением доступности приобретения с помощью рыночных ипотечных ставок», — считает директор аналитического центра «КД-Консалтинг», эксперт сервиса «Объектив.РФ» в Перми Алексей Скоробогач.

По данным на январь 2026 года, совокупная площадь квартир, выставленных на продажу на рынке первичной недвижимости Перми, составила более 547 тыс. м2 – это порядка 10,2 тыс. лотов. Объем предложения за год вырос на 14,2%.

Недавно мы рассказывали о том, что Пермь попала в список городов, где больше всего выросла стоимость вторичного жилья за 2025 год.

