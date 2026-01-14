Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

За 2025 год вторичное жилье в Перми подорожало на 12 процентов

Пермь попала в список городов, где больше всего выросла стоимость вторичного жилья за 2025 год. Она увеличилась на 12%. По данным «РБК Недвижимость», такой же показатель в Сочи и Улан-Удэ, всего в исследовании 50 российских городов.

Shutterstock.com

Средняя стоимость квадратного метра в Перми в 2025 году составила 112 тыс. рублей. Примерно на том же уровне, что и в Воронеже (110 тыс. рублей) и Набережных Челнах (116 тыс. рублей).

Лидерами по росту цен на «вторичку» стали Махачкала и Курск — за 2025 год они увеличились на 25% и 24% соответственно. В Москве вторичное жилье подорожало за год на 10%, средняя стоимость квадратного метра в столице превысила 355 тыс. рублей.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: