За «Арсеналом» собираются строить новое жилье с дорожной сетью

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», застроить территорию за «Арсеналом» собирается ПЗСП. В собственности у компании находится участок площадью 7,4 тыс. м2 на улице Дмитрия Смышляева (за ул. Крас­ные Казармы, 67 и ул. А. Турчевича, 8). Сейчас эта территория используется как стоянка жителями соседних домов.

Застройщик подал в комиссию по землепользованию и застройке предложение установить на карте зонирования Перми границы комплексного развития своей территории (КРТ). Напомним, в районе ЖК «Арсенал», недалеко с одноименным ТЦ компания, строится жилой комплекс «Моменты».

Информационный обзор редакции.