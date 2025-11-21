Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Недвижимость

За «Арсеналом» собираются строить новое жилье с дорожной сетью

Возле ЖК «Арсенал» в Перми планируется построить новое жилье. Проект включает в себя не только дома, но также создание дорожной сети с парковками и и строительство помещений для объектов социальной сферы, которые намерены передать в муниципальную собственность.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», застроить территорию за «Арсеналом» собирается ПЗСП. В собственности у компании находится участок площадью 7,4 тыс. м2 на улице Дмитрия Смышляева (за ул. Крас­ные Казармы, 67 и ул. А. Турчевича, 8). Сейчас эта территория используется как стоянка жителями соседних домов.

Застройщик подал в комиссию по землепользованию и застройке предложение установить на карте зонирования Перми границы комплексного развития своей территории (КРТ). Напомним, в районе ЖК «Арсенал», недалеко с одноименным ТЦ компания, строится жилой комплекс «Моменты».

