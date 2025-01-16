18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

Рядом с «Арсеналом» планируют построить новый жилой дом

Рядом с «Арсеналом», на месте, где должна быть его четвертая очередь, планируют построить новый жилой комплекс. Речь об участке 1,2 га в районе улиц Крала Модераха и Василия Татищева.

Застройщик «Мегаполис»

Недавно администрация Перми согласовала архитектурно-градостроительный облик первой очереди жилого дома. Как сообщает Business Class, застройщик «Стройтехмонтаж» намерен построить разноуровневый объект в 9, 16, 19 и 25 этажей. Известно, что площадь дома составит 52,6 тыс.м2, в нем планируется обустроить помещения общественного назначения и автостоянку.

Недавно мы рассказывали о том, что власти Пермского края разрешили превратить недострой в 100-метровую башню.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: