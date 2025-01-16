Рядом с «Арсеналом» планируют построить новый жилой дом

Недавно администрация Перми согласовала архитектурно-градостроительный облик первой очереди жилого дома. Как сообщает Business Class, застройщик «Стройтехмонтаж» намерен построить разноуровневый объект в 9, 16, 19 и 25 этажей. Известно, что площадь дома составит 52,6 тыс.м2, в нем планируется обустроить помещения общественного назначения и автостоянку.

Недавно мы рассказывали о том, что власти Пермского края разрешили превратить недострой в 100-метровую башню.

Информационный обзор редакции.