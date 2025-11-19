Октябрь побил годовой рекорд по продажам новостроек в Перми

По данным сервиса аналитики для девелоперов «Объектив.РФ», в октябре было на 36% больше сделок по продаже новостроек по сравнению с сентябрем. С июня 2025 года рынок первичной недвижимости в Перми начал устойчиво восстанавливать спрос, но аналитики говорят, что до рекордных показателей прошлых лет еще далеко. Например, в июне 2024 года было заключено более 1,1 тыс. сделок.

Всего с января по октябрь 2025 года на рынке первичной недвижимости Перми было больше 5,5 тыс. сделок по договору долевого участия. На начало ноября средняя цена квадратного метра составила 160,3 тыс. руб.

Ранее мы рассказывали о том, что за три месяца 2025 года в Перми выросло количество проданных новостроек.

