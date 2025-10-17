За три месяца 2025 года в Перми выросло количество проданных новостроек

В третьем квартале 2025 года в Перми выросло количество сделок на рынке первичного жилья. По данным аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость», по сравнению со вторым кварталом их стало больше на 32,2%.
С июня по август в Перми было продано около 1,8 тыс. квартир в новостройках общей площадью свыше 84 тыс. м2. Объем нераспроданных квартир сократился на 1,7%.
По темпам роста продаж строящегося жилья среди всех городов-миллионников в России Пермь заняла пятое место. По данным экспертов «Яндекс Недвижимости», одним из факторов положительной динамики на строительном рынке стало снижение ключевой ставки Центробанка, а также сезонный фактор.
