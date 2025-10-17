Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

За три месяца 2025 года в Перми выросло количество проданных новостроек

В третьем квартале 2025 года в Перми выросло количество сделок на рынке первичного жилья. По данным аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость», по сравнению со вторым кварталом их стало больше на 32,2%.

Freepik

С июня по август в Перми было продано около 1,8 тыс. квартир в новостройках общей площадью свыше 84 тыс. м2. Объем нераспроданных квартир сократился на 1,7%.

По темпам роста продаж строящегося жилья среди всех городов-миллионников в России Пермь заняла пятое место. По данным экспертов «Яндекс Недвижимости», одним из факторов положительной динамики на строительном рынке стало снижение ключевой ставки Центробанка, а также сезонный фактор.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: