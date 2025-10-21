Жилой дом рядом с католическим храмом собираются сдать в 2026 году

Проектная документация дома, который строят возле католического храма на улице Пушкина, получила положительное заключение негосударственной экспертизы.
На этом месте возводят дом бизнес-класса «Метафора». Планируется, что здание будет семиэтажным, в нем появится 30 квартир. Первый этаж будет нежилым, в нем разместят коммерческие помещения. Общая площадь дома 2,7 тыс. м2, а на придомовой территории устроят паркинг, детскую и спортивную площадки. Ввести жилой дом на улице Пушкина в эксплуатацию собираются в четвертом квартале 2026 года.
Недавно мы рассказывали о том, что возле старинного здания бакинститута собираются построить дом бизнес-класса.
Информационный обзор редакции.
