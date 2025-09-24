Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Недвижимость

Стала известна средняя стоимость аренды квартиры в Перми

За последний квартал 2025 года аренда квартир в Приволжском федеральном округе подорожала. В 12 из 14 городов зафиксирован рост, Пермь в их числе.

Freepik

В Перми стоимость аренда квартиры увеличилась на 6,4% или на 1,9 тыс. рублей. Более того, город попал в топ-5 с самыми высокими ставками: по данным классифайда «Витрина недвижимости Restate», средняя стоимость составляет 31,4 тыс. рублей.

В списке городов ПФО, где дорогая аренда жилья также находятся: Казань (41, 2 тыс. рублей), Нижний Новгород (37,3 тыс. рублей), Уфа (29,7 тыс. рублей), Набережные Челны (28,3 тыс. рублей).

Ранее мы рассказывали о том, что квартира в доме на улице Пермская попала в тройку самых больших в Приволжском федеральном округе.

Информационный обзор редакции.

