Стала известна средняя стоимость аренды квартиры в Перми

В Перми стоимость аренда квартиры увеличилась на 6,4% или на 1,9 тыс. рублей. Более того, город попал в топ-5 с самыми высокими ставками: по данным классифайда «Витрина недвижимости Restate», средняя стоимость составляет 31,4 тыс. рублей.

В списке городов ПФО, где дорогая аренда жилья также находятся: Казань (41, 2 тыс. рублей), Нижний Новгород (37,3 тыс. рублей), Уфа (29,7 тыс. рублей), Набережные Челны (28,3 тыс. рублей).

Ранее мы рассказывали о том, что квартира в доме на улице Пермская попала в тройку самых больших в Приволжском федеральном округе.

