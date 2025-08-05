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Квартира в доме на улице Пермская попала в тройку самых больших в Приволжском федеральном округе

Пятикомнатная квартира в центре Перми попала в тройку самых больших в Приволжском федеральном округе. Аналитики «Циан» насчитали в ПФО 11 объектов жилой недвижимости площадью более 200 м2.

ЖК МФК «Москва»

В Перми такая просторная квартира одна — в ЖК МФК «Москва» на улице Пермская. Площадь жилья — 290,1 м2 с двумя террасами, сообщает «Новый компаньон». Ее стоимость оценили в 85 млн рублей.

Первое место у казанской квартиры площадью в 450 м2, она находится в ЖК «Резиденция Топаз» и стоит 198 млн. Второе место занимает Нижний Новгород. В ЖК «КМ Ривер Парк» находится квартира чуть больше 300 м2 и стоимостью 39 млн рублей. Квартиры площадью более 200 м2 есть также в Пензе, Энгельсе, Ижевске и Уфе. В Казани и Нижнем Новгороде есть еще по два подобных объекта недвижимости.

Недавно мы рассказывали, где в Перми находится самая большая квартира: ее площадь более 500 «квадратов».

Информационный обзор редакции.

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