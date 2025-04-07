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Недвижимость

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Помещение магазина «Спортмода» выставили на продажу

Помещение на улице Революции, в котором располагался магазин «Спортмода», выставили на продажу. Его отдают за 59 млн рублей.

Avito

В объявлении на «Авито» указано, что высота потолков в помещении — 4,6 м. Оно разделено на два уровня: на первом расположен тамбур и общий зал, а на втором — еще два зала, а также кухня, санузел и раздевалка. Владельцы помещения говорят, что стиль интерьера магазина разрабатывался вместе с дизайнером, поэтому он впишется в любой вид деятельности.

Ранее владельцы «Спортмода», «Лухта» и Dress Code объявили о закрытии своих проектов. Причина — усугубляющиеся проблемы в ритейле, вызванные санкциями. Магазины должны доработать до майских праздников.

Недавно мы рассказывали о том, что в ТРК «Семья» планируют открыть несколько Pop-up магазинов.

Информационный обзор редакции.

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