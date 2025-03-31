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В «Семье» планируют открыть несколько Pop-up магазинов

В ТРК «Семья» в Перми планируют запустить магазины в формате Pop-up. Островные торговые точки будут работать в тестовом режиме.

ТРК «Семья»/Telegram

Как рассказали в администрации торгового центра, первой Pop-up точкой станет магазин с молодежной одеждой. Планируется, что в «Семье» смогут работать до трех магазинов в таком формате.

Первые Рop-up магазины появились в «нулевые» благодаря молодым фэшн-дизайнерам. Затем эту тему подхватили крупные бренды: Dior открывал «чемодан» с кофе и вкусняшками в центре Нью-Йорка, Louis Vuitton установил на Красной площади «саквояж» для благотворительной акции. Магазины такого формата временные, открываются на короткий срок.

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