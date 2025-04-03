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Владельцы магазинов «Лухта», «Спортмода» и Dress code объявили о закрытии

В Перми закрываются три концептуальных мультибрендовых магазина — «Лухта», «Спортмода», Dress code. Проект семьи Ларисы и Сергея Гуненковых работал в Перми почти 30 лет.

Dress Code

Владельцы магазинов рассказали, что причиной закрытия бизнеса стали усугубляющиеся проблемы в ритейле, вызванные продолжающимися санкциями, банковскими ограничениями переводов и логистическими препятствиями. Все это сделало управление магазинами и поддержание партнерских отношений с европейскими брендами очень сложными.

«Некоторые наши исторические бренды (Acne Studios, Stone Island) просто ушли из России, остальные ограничили нам закупку до 300 евро. А это лишает нас возможности закупать верхнюю одежду и эксклюзивные вещи. Коллекции поступают с огромными задержками, и это нарушает наш принцип — покупатель в Перми имеет доступ к новым коллекциям в числе первых, как и в других модных магазинах мира. Последней каплей стало аннулирование поставщиком всех заказанных нами на лето 2025 года коллекций в магазин "Лухта"», — объясняют Лариса и Сергей.

Владельцы магазинов говорят, что не готовы приспосабливаться к обстоятельствам и закупать остатки  нераспроданных за рубежом коллекций или работать с копиями, поэтому предпочитают закрыть проект. Планируется, что магазины «Лухта», «Спортмода», Dress code будут работать до майских праздников.

Недавно мы рассказывали о закрытии в ТЦ «iMall Эспланада» RE, XC, CR и MO и о том, что откроется на их месте.

Информационный обзор редакции.

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