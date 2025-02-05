Известно, что планируют построить на месте снесенного мини-рынка

В микрорайоне Парковый недавно закончили снос мини-рынка, который существовал с 1990-х годов. Стало известно, что на этом месте планируют построить жилые дома.
По данным «Коммерсанта», девелоперский проект будет реализовывать «ИНГРУПП». Компания намерена сохранить на этой территории торговую функцию, а пространство собираются преобразить.
Ранее мы рассказывали о том, что рядом с «Арсеналом» планируют построить новый жилой дом, а недострой на улице Толмачева превратят в 100-метровую башню.
Информационный обзор редакции.
Комментарии (0)