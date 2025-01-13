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Власти Пермского края разрешили превратить недострой в 100-метровую башню

Для строительства 100-метровой башни на улице Толмачева создадут специальную подзону. Правительство Пермского края опубликовало соответствующее постановление о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

Проектное бюро «ЛАД»/ВКонтакте

В документе говорится, что на двух участках на улице Толмачева, 3 и 7 общей площадью 4,5 тыс. м2 создадут подзону Ц-2 с лимитом не более 32 этажей. Коэффициент плотности застройки составит 3,57.

В 100-метровом доме на улице Толмачева намерены возвести 18 тыс.м2 жилья, в нем будет подземный паркинг. Также на территории построят отдельное здание для парковки и коммерческих помещений. Ранее высотность дома на Толмачева, 3 одобрили на комиссии по землепользованию и застройке.

Напомним, дом на Толмачева считается недостроем — он был возведен до шестого этажа компанией «Трест №14», затем его выкупила ООО СЗ «Юника Окулова», принадлежащая японскому девелоперу Yunika.

Недавно мы рассказывали о том, что закончено возведение самого большого долгостроя в городе.

Информационный обзор редакции.

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