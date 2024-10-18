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Недвижимость

Строительство 100-метрового дома на Толмачева одобрили

Freepik

В Перми согласовали высотность строительства дома на Толмачева, 3. Его будет возводить девелопер Yunika. Высота здания составит 100 метров или 32 этажа. Ее одобрили на комиссии по землепользованию и застройке.

Дом на Толмачева считается недостроем. До шестого этажа его строил «Трест №14», а затем проект был заброшен. Затем объект выкупила  ООО СЗ «Юника Окулова», принадлежащая японскому девелоперу Yunika.

В новом жилом комплексе на Толмачева, 3 будет многоуровневый паркинг, подземная автостоянка и объекты общего назначения. Территория, на которой разместят дом, будет присоединена к улично-дорожной сети. Как сообщает «Коммерсант», проект уже прошел общественные слушания.

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