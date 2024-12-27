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Недвижимость

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Закончено возведение самого большого долгостроя в городе

В Перми закончили возведение самого большого долгостроя в городе. В нем расположены 359 квартир, а общая площадь составляет порядка 17 тыс. м2.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края

Как рассказали в министерстве строительства Пермского края, в доме улице Сокольская, 10Б закончили итоговую проверку, выдано заключение о соответствии здания требованиям проектной документации (ЗОС).

Застройщик должен был сдать дом на Сокольской еще в 2018 году. Работы возобновила другая компания в 2023 году. Свои квартиры в недостроенном доме ждали 317 человек. После праздничных выходных собственникам начнут выдавать ключи.

С начала 2024 года в Перми закончили возведение еще пяти долгостроев. На финальном этапе работы в двух домах второй очереди ЖК «Триумф».

Официальное сообщение пресс-службы министерства строительства Пермского края.

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