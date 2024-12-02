Концепция будущего микрорайона на Плеханова согласована

Как рассказали в пресс-службе министерства строительства, концепцию утвердили на заседании Градостроительного совета. На Плеханова появятся два квартала разной этажности по обеим сторонам дороги. Они должны дополнить сложившуюся застройку. В архитектуре будут использовать панорамный подход и террасирование.

В новом микрорайоне на Плеханова запроектировали девять домов разной этажности: от 4 до 12 с подземной парковкой. Первые этажи планируют коммерческие помещения и детский сад. Общая площадь нового жилья составит 27 тыс. м2. По данным министерства строительства, девелопер расселил 80% жилых помещений, которые находятся на территории, отданной под реновацию. Всего на участке восемь таких домов.

Недавно мы рассказывали о концепции застройки в районе ДКЖ.