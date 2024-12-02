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Концепция будущего микрорайона на Плеханова согласована

Стала известна концепция будущего микрорайона на улице Плеханова. Участок, ограниченный зданиями на Кронштадской, 59а, Плеханова, 52 и 57, а также Луговым переулком, будет застраивать группа компаний «Развитие».

Пресс-служба министерства строительства Пермского края
Пресс-служба министерства строительства Пермского края

Как рассказали в пресс-службе министерства строительства, концепцию утвердили на заседании Градостроительного совета. На Плеханова появятся два квартала разной этажности по обеим сторонам дороги. Они должны дополнить сложившуюся застройку. В архитектуре будут использовать панорамный подход и террасирование.

В новом микрорайоне на Плеханова запроектировали девять домов разной этажности: от 4 до 12 с подземной парковкой. Первые этажи планируют коммерческие помещения и детский сад. Общая площадь нового жилья составит 27 тыс. м2. По данным министерства строительства, девелопер расселил 80% жилых помещений, которые находятся на территории, отданной под реновацию. Всего на участке восемь таких домов.

Недавно мы рассказывали о концепции застройки в районе ДКЖ.

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