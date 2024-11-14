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Урбанистика

Участок улицы Плеханова отдадут под реновацию: там появятся дома высотой до 12 этажей

На улице Плеханова, недалеко от места, где протекает река Данилиха, возведут более 29 тыс. м2 жилья. Площадь под застройку в рамках комплексного развития территории (КРТ) составит 1,13 га. В документе, опубликованном на сайте министерства имущества, появилась планировка территории.

Freepik

Реновацией займется группа компаний «Развитие». Участок ограничен зданиями на Кронштадской, 59а, Плеханова, 52 и 57, а также Луговым переулком. На этой территории разрешено строить многоквартирные дома высотой до 12 этажей. Пока на участке в основном здания, возведенные в 1950-х годах. В новом квартале планируют разместить встроенный детский сад, рассчитанный на 51 ребенка. Его должны передать муниципалитету. Также реновация включает парковку на 167 машино-мест.

Застройщик должен будет расселить их, снести (в том числе административное здание). Проект КРТ нужно реализовать в течение семи лет.

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