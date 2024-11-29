«15-минутный город» и дома в 40 этажей: представлена концепция застройки в районе ДКЖ

Кроме жилых домов, в новом микрорайоне появятся школа на 1,4 тыс. учеников и детский сад на 200 воспитанников. Как рассказали в пресс-службе застройщика, планируется обустроить более десяти скверов и общественных пространств, а также масштабировать транспортную сеть.

Концепция реновации территории разрабатывалась в формате «15-минутного города»: когда до необходимых мест жители могут добираться пешком. Композиционно проект поделят на четыре части, которые постепенно будут вводить в эксплуатацию. Они будут называться «Арт», «Локо», ДКЖ парк», «Сити». Максимальная высота застройки будет 40 этажей. Ранее девелопер уточнял, есть ли ограничения для данной территории.

Напомним, «Кортрос» выиграл право на КРТ участка в 25,3 га в районе ДКЖ. Территория ограничена улицами Учительская, Боровая, Каменского, а также Папанинцев, Переселенческая, Гатчинская, Энгельса и Боровая.

Напомним, на углу улиц Толмачева и Окулова другой застройщик намерен возвести высотку в 100 метров. Проект жилого дома был отправлен на общественные обсуждения.

Информационный обзор редакции.