Изменения в семейной ипотеке, открытие шестиполосной Средней дамбы и прощание с фонтанами: рассказываем об изменениях в октябре

Катаемся по обновленной шестиполосной Средней дамбе, прощаемся с речным транспортом, фонтанами и мобильными деревьями до весны, готовимся ругаться и отсчитывать больше денег за коммунальные услуги. Об этих и других ключевых изменениях в жизни пермяков в октябре 2026 года рассказываем в городском дайджесте.
Открытие Средней дамбы
Мост через Егошиху станет шире! 18 октября для проезда откроют свежепостроенную вторую очередь Средней дамбы. До весны 2027 года, транспорт будет курсировать из Мотовилихи в Свердловский район (и наоборот) по всем шести полосам. Потом первую очередь закроют на ремонт, и Средняя дамба на время снова станет трехполосной.
Окончание навигации
Речной транспорт в Перми начал уходить на зимовку в сентябре. Последние рейсы под занавес сентября, совершали новый скоростной катер «Колва» и восстановленный «Восход». В октябре завершают сезон субсидируемые водные маршруты «Старые Ляды — Куликово» и «Березники — Быстрая».
Лимиты для самозанятых
Для самозанятых с 1 октября вводят временной лимит работы с одним заказчиком. В ФНС говорят, что нововведение нужно, чтобы пресекать случаи, когда за гражданско-правовыми отношениями фактически скрывают трудовые. Систематической занятостью будут считать работу на одного клиента через платформу от 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд.
Окончание сезона марафонов
Беговой и марафонный сезон традиционно завершится 18 октября. На набережной Камы пройдет «Счастливый забег» с дистанциями от 1 до 3 км. Кстати, это событие — последний спутник Пермского марафона в 2026 году.
Повышение тарифов на коммунальные услуги
Коммунальные услуги подорожают с 1 октября. Это второй этап индексации тарифов (не то, чтобы долгожданный, конечно!). Один киловатт-час для городских домов с газовыми плитами при одноставочном счетчике будет стоить 6 руб. 98 коп., для домов с электроплитами — 5 руб. 35 коп. Питьевая вода вырастет до 58 руб. 68 коп., а водоотведение —до 52 руб. 5 коп.
Имя нового худрука ТТ
Театр-Театр в августе начал открытый конкурс на должность нового худрука. 1 октября обещают огласить имя победителя, который возглавит художественную часть театра.
Консервация фонтанов
Летний сезон окончательно все! Городские фонтаны уходят на зимовку. С 1 по 5 октября их начнут отправлять на консервацию. Системы водоснабжения и электроснабжения отключат, а технические помещения опечатают.
Уборка мобильного озеленения
Мобильные деревья, кустарники и цветы уезжают на зимовку. До конца октября в питомник «Хмели» вывезут порядка 1,2 кашпо — столько было на городских улиц в этом году. До весны мобильное озеленение будет сохраняться с утеплением и укрытием корней и надземной части.
Внесение наличных
Теперь внести наличные на свой счет можно будет через банкомат стороннего банка через СБП. На пополнение действуют лимиты: 25 тыс. за одну операцию и не больше 50 тыс. за день. Решение о внедрении такой услуги (она называется cash-in) принимают сами банки, поэтому лучше заранее убедиться, доступна ли она в интересующих вас организациях.
Изменения в семейной ипотеке
С 1 октября ставка и максимальная сумма кредита будет зависеть от количества детей. Чем их больше,
тем выгоднее — тем ниже ставка. Для семьи с одним ребенком она составит 10%, с двумя — 8%, с тремя — 6%, с четырьмя — 4%, с пятью и более — 2%. Сумма кредита тоже зависит от количества детей: лимит от 6 до 10 млн рублей. Но есть условие: хотя бы один ребенок на момент заключения договора по семейной ипотеке должен быть младше семи лет.
Подорожание БАДов
Правительство РФ установило пошлину в 35% на некоторые биодобавки из «недружественных» стран (исключения — Венгрия и Словакия). Новые правила начнут действовать с 1 октября. Пока непонятно, как пошлина отразится на ценниках на БАДы, но эксперты говорят, что возможно их удорожание на 10-15%.
Изменения в работе электричек
С 5 октября на одном из участков направления Чусовская — Пермь-Сортировочная — Чусовская начнется капитальный ремонт пути. Поэтому некоторые электрички будут отменять. В списке некоторые отправления поездов Пермь-2 — Чусовская и Чусовская — Пермь-2, Пермь-2 — Лысьва, Чусовская — Пашия, Пашия — Чусовская, Чусовская — Теплая Гора, Теплая Гора — Чусовская.
Границы запрета продажа табака и вейпов
Теперь нет единого установленного расстояния от школ и других учебных заведений, где запрещена продажа табака и никотиносодержащей продукции. Ранее существовал радиус в 100 метров. С 1 октября границы будут устанавливать местные власти, учитывая при этом мнение жителей.
Расширение тротуара в районе ВКИУ
На улице Окулова в районе ВКИУ убрали парковочные места. Без паники, часть оставили: у здания на Окулова, 5, 6 и 7. К середине октября вдоль набережной Камы расширится тротуар.
Информационный обзор редакции.
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