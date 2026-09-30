Изменения в семейной ипотеке, открытие шестиполосной Средней дамбы и прощание с фонтанами: рассказываем об изменениях в октябре

Открытие Средней дамбы

Мост через Егошиху станет шире! 18 октября для проезда откроют свежепостроенную вторую очередь Средней дамбы. До весны 2027 года, транспорт будет курсировать из Мотовилихи в Свердловский район (и наоборот) по всем шести полосам. Потом первую очередь закроют на ремонт, и Средняя дамба на время снова станет трехполосной.

Окончание навигации

Речной транспорт в Перми начал уходить на зимовку в сентябре. Последние рейсы под занавес сентября, совершали новый скоростной катер «Колва» и восстановленный «Восход». В октябре завершают сезон субсидируемые водные маршруты «Старые Ляды — Куликово» и «Березники — Быстрая».

Лимиты для самозанятых

Для самозанятых с 1 октября вводят временной лимит работы с одним заказчиком. В ФНС говорят, что нововведение нужно, чтобы пресекать случаи, когда за гражданско-правовыми отношениями фактически скрывают трудовые. Систематической занятостью будут считать работу на одного клиента через платформу от 60 часов в месяц в течение шести месяцев подряд.