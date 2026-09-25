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Урбанистика

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Вторую очередь Средней дамбы полностью заасфальтировали: ее готовятся открыть в октябре

Строительство второго очереди моста через Егошиху (он же — Средняя дамба) близится к завершению. По данным Минтранса, дорожный объект готов на 95%.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

На проезжей части Средней дамбы рабочие уложили все слои асфальта, в том числе верхний. Сейчас они занимаются устройством пришовных зон деформационных швов и асфальтированием подходов к мосту. Для этого используют полимерный состав, который сделает проезд более плавным и комфортным. По обеим сторонам второй очереди моста смонтировали стойки под барьерное и перильное ограждения. В ближайшее время строители займутся установкой новых опор освещения.

Под мостом, в районе опоры №9, началось восстановление почвы: рабочие завезли туда чернозем, готовые участки засеивают газоном.

Напомним, движение по второй очереди Средней дамбы собираются открыть в октябре 2026 года. А весной 2027-го подрядчик займется ремонтом первой части моста.

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