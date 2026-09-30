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Мобильные деревья начали вывозить с городских улиц на зимнее хранение

С улиц Перми начали вывозить мобильное озеленение. Сейчас в городе находится больше 1,2 тыс. кашпо с деревьями и кустарниками.

Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram

По словам главы города Эдуарда Соснина, первыми на зимнее хранение вывезли мобильные деревья с улиц Архитектора Свиязева, Геологов, Екатерининской, Космонавта Леонова, Крупской, Лебедева, Луначарского, Парковый проспект, Революции, Старцева, Строителей, Чердынской, Чернышевского, Энгельса, с бульвара Гагарина, Южной дамбы, Комсомольского проспекта и Комсомольской площади.

Мобильное озеленение отправляют на зимовку в питомник «Хмели», где специалисты готовят его к хранению: проводят влагозарядный полив, подкормку, санитарную и формирующую обрезку и обработку от болезней и вредителей. У мобильных деревьев и кустарников приостанавливают рост побегов и укрепляют корневую систему, чтобы в следующем году они могли снова украшать улицы. Но некоторые растения пересаживают из кашпо на постоянное место: например, из кашпо в воинский квартал на Северном кладбище перекочевали первые голубые ели.

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