Пермские ученые прогнозируют раннее пробуждение клещей в этом году

В 2026 году клещи могут проснуться раньше чем обычно. Такой прогноз дали ученые Пермского Политеха, объяснив, что паразиты выйдут из спячки на Урале в конце марта, если рано сойдет снег и установится теплая погода.

Freepik

Обычно в России клещи просыпаются, когда почва прогревается до +1…+5°С: как правило на Урале это происходит в конце весны, на юге в апреле, а в средней полосе — в конце мая.

По словам доцента кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Екатерины Баньковской, клещам удалось пережить даже суровые морозы благодаря снежной зиме. Подстилка из листьев и сухой травы, где спят клещи, не промерзала из-за морозов благодаря толстому слою снега, поэтому большая часть популяции сохранилась.

Отметим, что в 2025 году Пермский край попал в десятку регионов, где клещи особенно активны.

