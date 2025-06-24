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Пермский край попал в десятку регионов, где клещи особенно активны в 2025 году

Названы регионы России, где в 2025 году клещи особенно активны. Пермский край оказался в первой десятке.

Freepik

С начала сезона с жалобами на укусы клещей обратились более 350 тыс. человек. Больше всего случаев зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Кировской, Челябинской, Томской областях, а также Пермском крае и Удмуртской Республике, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным на 20 июня, в Пермском крае по поводу присасывания клещей в больницы обратились более 18 тыс. человек. В 52% случаев клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).

В этой статье мы рассказывали о том, куда обращаться, если обнаружили на себе клеща.

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