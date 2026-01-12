Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Больше 240 тысяч человек побывали в «Легендах Пармы» во время новогодних каникул

Мэр Перми Эдуард Соснин поделился итогами работы главного ледового городка на эспланаде во время новогодних каникул. За прошедшие дни комплекс «Легенды Пармы» посетили больше 240 тыс. человек.

Эдуард Соснин/Telegram

В саму новогоднюю ночь в ледовом городке на эспланаде побывали 12,5 тыс. пермяков и гостей города. Праздничной программы в нем не было, а горки не работали, но были доступны локации для фото и музыка. За порядком следили сотрудники полиции, Росгвардии и частных охранных организаций — всего более 80 человек. Комплекс «Легенды Пармы» на эспланаде продолжит работу до 23 февраля, если позволят погодные условия.

В новогодние праздники в городе прошло свыше 296 мероприятий в парках, домах культуры, центрах досуга, набережной Камы. В общей  сложности их посетили около 412 тыс. человек.

