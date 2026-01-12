Больше 240 тысяч человек побывали в «Легендах Пармы» во время новогодних каникул

В саму новогоднюю ночь в ледовом городке на эспланаде побывали 12,5 тыс. пермяков и гостей города. Праздничной программы в нем не было, а горки не работали, но были доступны локации для фото и музыка. За порядком следили сотрудники полиции, Росгвардии и частных охранных организаций — всего более 80 человек. Комплекс «Легенды Пармы» на эспланаде продолжит работу до 23 февраля, если позволят погодные условия.

В новогодние праздники в городе прошло свыше 296 мероприятий в парках, домах культуры, центрах досуга, набережной Камы. В общей сложности их посетили около 412 тыс. человек.

