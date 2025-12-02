Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Фотофакт: на эспланаде начали монтировать новую елку

На 68-м квартале эспланаде в Перми начали устанавливать новогоднюю елку. Рабочие уже смонтировали несколько ярусов основания, а также ограждение. 

Павел Черепанов/Telegram

В этом году на эспланаде установят новую елку, она достигнет 33 метров в высоту — на три метра больше, чем предыдущая, которую обновляли в 2019 году. Монтаж новогодней конструкции должны завершить к середине декабря. Как рассказывали в пресс-службе администрации Перми, 14 декабря пройдет торжественное зажжение огней на главной городской елке.

Новый 2026 год

