Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Главную елку на эспланаде обновят — она будет выше прежней на 3 метра

В ледовом городке на эспланаде в этом году собираются установить новую елку. Она будет достигать 33 метра в высоту — на 3 метра выше прошлой. В последний раз ель обновляли несколько лет назад.

Пресс-служба администрации Перми

Церемония зажжения главной елки пройдет 14 декабря. С этого в городе начнутся праздничные мероприятия, их планируется больше 200.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что в этом году новое свето-иллюминационное оформление появится в городе и, в частности, на «гостевом» маршруте. Всего на улицах Перми появится больше 100 свето-иллюминационных конструкций и порядка 460 консолей и гирлянд на опорах освещения.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: