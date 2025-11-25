Главную елку на эспланаде обновят — она будет выше прежней на 3 метра

Церемония зажжения главной елки пройдет 14 декабря. С этого в городе начнутся праздничные мероприятия, их планируется больше 200.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что в этом году новое свето-иллюминационное оформление появится в городе и, в частности, на «гостевом» маршруте. Всего на улицах Перми появится больше 100 свето-иллюминационных конструкций и порядка 460 консолей и гирлянд на опорах освещения.