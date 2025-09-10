Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На Стахановской появится новый мурал: художник работает в технике «пластилиновый реализм»

Началось создание седьмого мурала в рамках фестиваля современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ». Его рисует художник Тимур Форк, который работает в технике «пластилиновый реализм».

Эрика Панфилова

Большое граффити появится на пятиэтажном доме на улице Стахановская. Какой рисунок изображает Тимур на фасаде дома, пока держат в секрете. Но темой мурала, как и остальных, созданных в рамках фестиваля в этом году, станет пермский фольклор и культурное наследие региона.

В пресс-службе фестиваля рассказали, что совсем скоро к созданию последнего, восьмого мурала приступит художник Андрей Калугин.

В этой подборке мы рассказывали о маленьких, но больших и душевных проектах на городских стенах в Перми.

Информационный обзор редакции.0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: