На Стахановской появится новый мурал: художник работает в технике «пластилиновый реализм»

Большое граффити появится на пятиэтажном доме на улице Стахановская. Какой рисунок изображает Тимур на фасаде дома, пока держат в секрете. Но темой мурала, как и остальных, созданных в рамках фестиваля в этом году, станет пермский фольклор и культурное наследие региона.

В пресс-службе фестиваля рассказали, что совсем скоро к созданию последнего, восьмого мурала приступит художник Андрей Калугин.

В этой подборке мы рассказывали о маленьких, но больших и душевных проектах на городских стенах в Перми.

Информационный обзор редакции.0+