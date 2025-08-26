Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

У «Колизея Cinema» появится мурал с Пермским звериным стилем: показываем начало работы

Началась работа над пятым муралом в рамках фестиваля современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ». Он появится недалеко от ТЦ «Колизей Cinema» на теплопункте за Екатерининской, 98.

Эрика Панфилова
Эрика Панфилова
Эрика Панфилова
Эрика Панфилова

Мурал рисует московский художник Тимур Humor. По сделанной ранее разметке уже можно понять, что новое большое граффити будет посвящено Пермскому звериному стилю. Все муралы фестиваля в этом году посвящены теме пермского фольклора и местных традиций. Всего в рамках «МОНУМЕНТ АРТА» планируют нарисовать восемь огромных граффити.

Недавно мы рассказывали о появившихся в Перми стикерах с «артефактами» — пакетами из «Семьи» и «Вивата».

Информационный обзор редакции. 0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: