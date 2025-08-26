У «Колизея Cinema» появится мурал с Пермским звериным стилем: показываем начало работы

Началась работа над пятым муралом в рамках фестиваля современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ». Он появится недалеко от ТЦ «Колизей Cinema» на теплопункте за Екатерининской, 98.
Мурал рисует московский художник Тимур Humor. По сделанной ранее разметке уже можно понять, что новое большое граффити будет посвящено Пермскому звериному стилю. Все муралы фестиваля в этом году посвящены теме пермского фольклора и местных традиций. Всего в рамках «МОНУМЕНТ АРТА» планируют нарисовать восемь огромных граффити.
Недавно мы рассказывали о появившихся в Перми стикерах с «артефактами» — пакетами из «Семьи» и «Вивата».
Информационный обзор редакции.
