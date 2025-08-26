У «Колизея Cinema» появится мурал с Пермским звериным стилем: показываем начало работы

Мурал рисует московский художник Тимур Humor. По сделанной ранее разметке уже можно понять, что новое большое граффити будет посвящено Пермскому звериному стилю. Все муралы фестиваля в этом году посвящены теме пермского фольклора и местных традиций. Всего в рамках «МОНУМЕНТ АРТА» планируют нарисовать восемь огромных граффити.

Недавно мы рассказывали о появившихся в Перми стикерах с «артефактами» — пакетами из «Семьи» и «Вивата».

Информационный обзор редакции. 0+