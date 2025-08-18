На оборудование для экстрим-парка выделят 31 миллион рублей

В списке оборудования, которое должно появиться в экстрим-парке: каркасные скейт-парки для начального и высокого уровня сложности, а также тренировочный скейт-парк. После установки все объекты должны быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности.

Ранее мы рассказывали о том, что после капремонта в экстрим-парке появится фанерный парк с «Эир-зоной» и тренировочной зоной с «мягким» покрытием, асфальтобетонный пимп-трек, лаундж-зона и обособленный детский скейт-парк.